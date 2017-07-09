Yük Treni Ile Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Malatya'da, hemzemin geçitte trenle çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybederken, kamyonette bulunan bir işçi ise yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitte yaşandı. Edinilen bilgiye göre, organize sanayi bölgesinde kayısı işletmesi olan Ramazan Eken idaresindeki 44 FZ 259 plakalı kamyonet, kayısı bahçesine giderken hemzenin geçitte İskenderun'dan Malatya'ya doğru gelen yük treni ile çarpıştı. Feci kazada kamyonet sürücüsü Ramazan Eken olay yerinde hayatını kaybederken, yanında çalıştığı öğrenilen Arzu Solmaz ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 ambulansı ile hastaneye kaldırılan Solmaz'ın hayati riskinin sürdüğü öğrenildi.



Kazada hayatını kaybeden Ramazan Eken'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



(Cahit Özçelik / İHA)