YÜK TRENİ, HEMZEMİN GEÇİTTE SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇAPTI 6 ÖLÜ, 7 YARALI
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YÜK TRENİ, HEMZEMİN GEÇİTTE SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇAPTI 6 ÖLÜ, 7 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene ilçesinde, yük treninin, hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptığı, 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kazanın ardından Çorlu'daki hastanelerde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene ilçesinde, yük treninin, hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptığı, 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kazanın ardından Çorlu'daki hastanelerde tedavileri devam eden yaralıları ziyaret etti. Yıldırım, kazanın minibüs sürücüsünün hatasından kaynaklandığını belirterek, şunları söyledi

Bu kaza incelendiğinde görüyoruz ki sadece sürücü hatasından kaynaklanıyor. Çünkü orada bir hemzemin geçidi var, önemli bir giriş noktasıdır orası. Organize Sanayi Bölgemize geçen bir alan ve o yolu kapatmamız mümkün değil. Günde 70 binin üzerinde insanın çalıştığı bir bölge orası. Günde her gün en az 25 bin servis aracı girip, çıkıyor oradan, onun için burayı kapatmak mümkün değil. Gerek demir yolları, gerek diğer kurumlarımız bütün tedbirler alınmış durumda. Orada karşılıklı bariyerler var, zaten videolarda görmüşsünüzdür. Işıklandırma sistemi var, sesli sistem var ve hepsi çalışıyor. Bütün araçlar duruyor, orada motosiklet var o duruyor. Fakat bu sürücü aceleci davranmış, sabırsız davranmış ve gelen yük treninin kapalı bariyeri es geçmek suretle gelen yük treninin önüne çıkıyor. bunu kabul etmek mümkün değil. Tamamen sürücü hatasına benziyor. Savcılık, adliye ve jandarmamız bunları inceliyor ve gereken hükmü vereceklerdir. Şu an bizim videolardan görebildiğimiz kadarıyla durum böyle

'YAPISAL HATA YOK'

Vali Yıldırım, her zaman sürücülere trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunduklarını belirterek, Aksi takdirde bu şekilde telafisi mümkün olmayan, geri getirmemiz mümkün olmayan kazalar oluyor. Hepimiz üzülüyoruz, aileler üzülüyor, onun için sürücülerimize çok dikkatli olmaları konusunda, kurallara uymalarının gerekli olduğunu söylüyorum. Arkadaşlarımızın hepsi burada tekrar değerlendirme yapıyoruz. Bu değerlendirmeler neticesinde yapısal hatalar varmı diye baktık, görebildiğimiz kadarıyla hiç bir yapısal hata yok. Sürücü hatasından kaynaklanıyor. İnşallah sürücülerimiz dikkat eder ve böyle elim kazalara sebebiyet vermezler. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralılar içinde sağlık ekiplerimiz müdahale ediyor, onlara acil şifalar diliyorum diye konuştu.

YÜK TRENİ, HEMZEMİN GEÇİTTE SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇAPTI 6 ÖLÜ, 7 YARALI
YÜK TRENİ, HEMZEMİN GEÇİTTE SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇAPTI 6 ÖLÜ, 7 YARALI
YÜK TRENİ, HEMZEMİN GEÇİTTE SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇAPTI 6 ÖLÜ, 7 YARALI
YÜK TRENİ, HEMZEMİN GEÇİTTE SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇAPTI 6 ÖLÜ, 7 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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YÜK TRENİ, HEMZEMİN GEÇİTTE SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇAPTI 6 ÖLÜ, 7 YARALI - Haberler
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