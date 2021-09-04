YÜK TRENİ, HEMZEMİN GEÇİTTE SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇAPTI 6 ÖLÜ, 7 YARALI
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YÜK TRENİ, HEMZEMİN GEÇİTTE SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇAPTI 6 ÖLÜ, 7 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treninin, hemzemin geçitte Bilal Küllü'nün kullandığı fabrika servis minibüsüne çarptığı kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treninin, hemzemin geçitte Bilal Küllü'nün kullandığı fabrika servis minibüsüne çarptığı kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı. Kazaya ilişkin yeni ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, kazanın nasıl meydana geldiği saniye saniye görüntülere yansıdı. TCDD Genel Müdürlüğü'nün kazanın meydana geldiği hemzemin geçit bariyerlerinin araç ve yayalara kapalı olduğunu açıklamasının ardından görüntülerde de bariyerlerin kapalı olduğu görüldü.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hemzemin geçit bariyerlerinin her iki yöne de kapalı olduğu sırada araçlar beklerken, minibüs gelip, kapalı iki bariyerin ortasından geçmeye çalışırken raylar üzerinde hızla gelen yük treni çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle minibüs sürüklenip, yandaki boş arsaya devriliyor ve trende hızlı bir şekilde geçiyor.

YÜK TRENİ, HEMZEMİN GEÇİTTE SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇAPTI 6 ÖLÜ, 7 YARALI
YÜK TRENİ, HEMZEMİN GEÇİTTE SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇAPTI 6 ÖLÜ, 7 YARALI
YÜK TRENİ, HEMZEMİN GEÇİTTE SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇAPTI 6 ÖLÜ, 7 YARALI
YÜK TRENİ, HEMZEMİN GEÇİTTE SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇAPTI 6 ÖLÜ, 7 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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YÜK TRENİ, HEMZEMİN GEÇİTTE SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇAPTI 6 ÖLÜ, 7 YARALI - Haberler
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