Yük treni, hemzemin geçitte kamyonete çarptı

Kaza, saat 06.30 sıralarında eski Afyon yolu üzerinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Denizli'den Afyonkarahisar'a yük taşıyan makinist Yasin Ayatan yönetimindeki tren hemzemin geçitten geçmekte olan Ahmet Başpınar yönetimindeki ekmek servisi yapan 03 L 4775 plakalı kamyonete çarptı. Kazanın şiddetiyle savrularak yan yatan kamyonetteki şoför Ahmet Başpınar yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Dağlı - Son Dakika Haberleri