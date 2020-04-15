Yük treni hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı
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Fatih Mahallesi, Adıyaman, Malatya, Adana, Güncel

Yük treni hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, yük treninin hafif ticari araca çarpması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

15.04.2020 21:02 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:04
Yük treni hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, yük treninin hafif ticari araca çarpması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Adana'dan Malatya istikametine giden yük treni, Fatih Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarındaki hemzemin geçitte Hüseyin Kebeli idaresindeki 16 EM 173 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada sürücü Kebeli ile araçta bulunan eşi Sema, çocukları Mustafa, Mehmet ve Enes Kebeli yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Enes Kebeli, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yük treni hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı

Kaynak: AA

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