Yük treni çarptı, sürücünün burnu bile kanamadı
Zonguldak'ta yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Zonguldak'ta yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Kaza, akşam saatlerinde Asma Mahallesi Akaryakıt sokaktaki hemzemin geçitte meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 AJ 899 plakalı otomobile, akaryakıt sokaktaki hemzemin geçitten geçtiği sırada yük treni çarptı. Sürücünün burnunun bile kanamadan atlattığı kazada otomobilde maddi zarar meydana geldi. - ZONGULDAK