Yük taşıyan araçlara yönelik denetimde 3 bin 545 kişiye işlem yapıldı
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Yük taşıyan araçlara yönelik denetimde 3 bin 545 kişiye işlem yapıldı

Yük taşıyan araçlara yönelik denetimde 3 bin 545 kişiye işlem yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğünce 30 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde yük taşıyan araçlara yönelik yapılan özel denetimde kural ihlalinde bulunan 3 bin 545 kişiye işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce 30 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde yük taşıyan araçlara yönelik yapılan özel denetimde kural ihlalinde bulunan 3 bin 545 kişiye işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, kural ihlallerini önlemek amacıyla 30 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında yurt genelinde yük taşıyan araçları kapsayan eş zamanlı özel bir denetim gerçekleştirildiğini açıkladı. Denetimler kapsamında 39 bin 260 araç kontrol edilirken, 341 aracın yasal hız sınırlarına uymadığı, 63 aracın zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmadığı, 645 sürücünün aracında takograf bulundurmadığı ya da kullanmadığı, 13 sürücünün ise alkollü araç kullandığı tespit edildi. Denetimlerde toplam 3 bin 545 trafik kural ihlalinin yapıldığı, ihlal yapanlara da işlem uygulandığı belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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