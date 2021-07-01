Yük taşımada kullandıkları atı Seyhan Nehri'nde serinlettiler
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Yük taşımada kullandıkları atı Seyhan Nehri'nde serinlettiler

Yük taşımada kullandıkları atı Seyhan Nehri'nde serinlettiler
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, 2 kişi, yük taşımakta kullandıkları atı Seyhan Nehri'nde yüzdürerek serinletti.

ADANA'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, 2 kişi, yük taşımakta kullandıkları atı Seyhan Nehri'nde yüzdürerek serinletti.

Kavurucu sıcakların hissedilmeye başladığı Adana'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı 37 derece ölçülürken, termometreler ise güneş altında 40 dereceyi gösterdi. Kentte iki kişi, yük taşımada kullandıkları atı, Seyhan Nehri'nde yüzdürerek serinletti. Arabasından ayırdıkları atı bir süre nehirde gezdiren bu kişiler, daha sonra bölgeden ayrıldı.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Yük taşımada kullandıkları atı Seyhan Nehri'nde serinlettiler
Yük taşımada kullandıkları atı Seyhan Nehri'nde serinlettiler
Yük taşımada kullandıkları atı Seyhan Nehri'nde serinlettiler
Yük taşımada kullandıkları atı Seyhan Nehri'nde serinlettiler
Yük taşımada kullandıkları atı Seyhan Nehri'nde serinlettiler
Yük taşımada kullandıkları atı Seyhan Nehri'nde serinlettiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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