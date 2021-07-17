Yük taşımacılığında kullanılan yaşlı ata el koyuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yük taşımacılığında kullanılan yaşlı ata el koyuldu

Yük taşımacılığında kullanılan yaşlı ata el koyuldu
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde yaşlı ve zayıf olduğu halde yük taşımacılığında kullanıldığı belirlenen ata, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince el koyuldu.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde yaşlı ve zayıf olduğu halde yük taşımacılığında kullanıldığı belirlenen ata, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince el koyuldu.

Erikli köyü sahiline, sahibi tarafından şiddet uygulanan 'Cevdet' isimli köpeği teslim almak üzere giden Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KEHAYKO) ve Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) yetkilileri, yaşlı ve zayıf atın yük taşımacılığında kullanıldığını gördü. Bunun üzerine durum, jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. At, sahibi hakkında tutanak tutulduktan sonra ekiplerce teslim alınarak, Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün barınağına götürüldü. Çipli ve karneli olduğu belirlenen atın tedaviye alındığı, sahibine ise Keşan Belediyesi tarafından taşımacılık yapması için triportör verileceği belirtildi. 


Yük taşımacılığında kullanılan yaşlı ata el koyuldu
Yük taşımacılığında kullanılan yaşlı ata el koyuldu
Yük taşımacılığında kullanılan yaşlı ata el koyuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Gülşen Seda Sayan Demet Akalın
Spor Metin Oktay Fatih Terim Burak Elmas Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yük taşımacılığında kullanılan yaşlı ata el koyuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 15:23:29. #1.16#

title