Yük taşımacılığı yapılan araçlara polis denetimi
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Yük taşımacılığı yapılan araçlara polis denetimi

06.03.2021 20:48 | Son Güncelleme: 06.03.2021 20:52
Yük taşımacılığı yapılan araçlara polis denetimi

655 Karayolu üzerinde, yük taşımacılığı yapılan araçlara yönelik yapılan denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere toplam 17 bin TL para cezası kesildi.

655 Karayolu üzerinde, yük taşımacılığı yapılan araçlara yönelik yapılan denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere toplam 17 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yük taşımacılığı yapılan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. D-655 Karayolu'nda yapılan denetimlerde yük taşıyan araçlar ve sürücülerin taşıma, araç takozları başta olmak üzere tüm belgeleri tek tek kontrol edildi. Eksik belgeler ile yola çıktığı belirlenen sürücülere toplam 17 bin TL para cezası kesildi. Denetimlerin aralıksız bir şekilde sürdürüleceği belirtildi. - DÜZCE

Yük taşımacılığı yapılan araçlara polis denetimi
Yük taşımacılığı yapılan araçlara polis denetimi
Yük taşımacılığı yapılan araçlara polis denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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