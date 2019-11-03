Yük Sertifikasyon Testi Sempozyumu yarın başlayacak

03.11.2019 14:20

TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından gerçekleştirilecek, savunma sanayisi alanındaki sistem doğrulama ve sertifikasyon testlerinin ele alınacağı 3. Yük Sertifikasyonu Testleri Sempozyumu yarın başlayacak.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın da konuşma yapacağı uluslararası katılımlı "Yük Sertifikasyonu Testleri Sempozyumu"nun 3'üncüsünün yarın Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde başlayacağı bildirildi.

Son yıllardaki teknolojik gelişmelerle birlikte, savaşın en az kayıpla ve en kısa sürede tamamlanmasına yardımcı olacak sistemlerin geliştirilmeye başlandığı kaydedilen açıklamada, mevcut uluslararası antlaşmalar ve ticari yaklaşımlar dolayısıyla yurt dışından yüksek teknoloji ürünü sistemlerin temininde karşılaşılan güçlüklerin, bu sistemlerin yurt içinde ve ulusal olanaklarla geliştirilmesini zorunlu kıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bahsedilen geliştirme sürecinin yalnızca tasarım, üretim ve entegrasyon aşamalarını değil, sistem doğrulama ve sertifikasyon testlerini de kapsadığı belirtildi.

Sempozyum kapsamında uçuş test organizasyonu, uçuş test mühendisliği, test pilotluğu, yer seviyesi titreşim testi, uçan platformlar için aviyonik sertifikasyon, büyük boyutlu verilerin işlenmesi, insansız hava araçlarının sertifikasyon testlerinde kullanım alanları, silahlı insansız hava araçları gibi temel konuların ele alınacağı ifade edilen açıklamada, savunma sanayisinden ilgili paydaşların katılımıyla gerçekleştirilecek olan ve sektörde çalışanların yaşadıkları sorunların ve sektöre özel konuların bütün yönleriyle ve disiplinlerarası metotlarla ele alınacağı sempozyumun ülke savunma sanayisine katma değer sağlamasının hedeflendiği aktarıldı.

Kaynak: AA