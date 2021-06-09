Yük kaldırırken lastikleri havaya kalkan vincin üzerine çıktılar
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Yük kaldırırken lastikleri havaya kalkan vincin üzerine çıktılar

Yük kaldırırken lastikleri havaya kalkan vincin üzerine çıktılar
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da sanayi sitesindeki kamyon kasasının bulunduğu yerden kaldırılması için kiralanan ancak ön lastikleri havalanan vinç, ön bölümüne 7 kişinin çıkmasıyla yere indirildi.

ŞANLIURFA'da sanayi sitesindeki kamyon kasasının bulunduğu yerden kaldırılması için kiralanan ancak ön lastikleri havalanan vinç, ön bölümüne 7 kişinin çıkmasıyla yere indirildi.

İlginç olay, Evren Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre tamir için sanayiye getirilen bir kamyon kasasının bulunduğu yerden kaldırılması için vinç kiralandı. Halat yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmaya çalışılan kasanın ağırlığı hesaplanmayınca vincin ön iki tekeri havalandı. Havalanan vinç, ön bölümüne çıkan 7 kişinin ağırlık oluşturmasıyla yere indi. Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen olayın ardından kamyon kasası, getirilen yeni bir vinç ile bulunduğu yerden kaldırıldı.


Yük kaldırırken lastikleri havaya kalkan vincin üzerine çıktılar
Yük kaldırırken lastikleri havaya kalkan vincin üzerine çıktılar
Yük kaldırırken lastikleri havaya kalkan vincin üzerine çıktılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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