Yük gemisinde Covid-19 paniği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yük gemisinde Covid-19 paniği

İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL - Haberler | Güncel

Yük gemisinde Covid-19 paniği Yük gemisindeki 5 mürettebatın testi pozitif çıktı İzmit Körfezi'nde bulunan bir yük gemisinde 5 mürettebatın korona virüs testi pozitif çıktı.

Son Dakika: Türkiye'de 13 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 273 kişi vefat etti, 59 bin 187 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 273 kişi vefat etti, 59 bin 187 yeni vaka tespit edildi
3 sınıf dışında yüz yüze eğitime ara verildi
3 sınıf dışında yüz yüze eğitime ara verildi

Yük gemisinde Covid-19 paniği

Yük gemisindeki 5 mürettebatın testi pozitif çıktı

KOCAELİ - İzmit Körfezi'nde bulunan bir yük gemisinde 5 mürettebatın korona virüs testi pozitif çıktı. Pozitif ve temaslı kişilerin karantinaya alınarak yeni mürettebatın getirildiği gemi, havadan drone ile de görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Körfez açıklarındaki bir yük gemisinin bazı mürettebatında Covid-19 ile ilgili çeşitli semptomlar görüldü. Semptomlar üzerine hemen 19 mürettebata korona virüs testi yapıldı ve 5 kişinin testi pozitif çıktı. 5 kişi ile 11 temaslı karantinaya alınırken, teması bulunmayan ve testi negatif çıkan 3 mürettebat ise evlerinde izole edildi. Daha sonra gemide detaylı şekilde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi, ardından ise yeni mürettebat getirildi.

Yoluna devam eden gemi, havadan drone ile de görüntülendi.

Yük gemisinde Covid-19 paniği
Yük gemisinde Covid-19 paniği
Yük gemisinde Covid-19 paniği
Yük gemisinde Covid-19 paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hazal Kaya Cansu Dere Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Ersun Yanal Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yük gemisinde Covid-19 paniği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 19:47:42. #1.14#
title