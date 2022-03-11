YÜK GEMİSİ, DEMİRLİ OLAN GEMİYE ÇARPTI - Haberler

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YÜK GEMİSİ, DEMİRLİ OLAN GEMİYE ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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HATAY'da İskenderun Körfezi'nde yük gemisi, demirli bulunan başka bir gemiye çarptı.

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - HATAY'da İskenderun Körfezi'nde yük gemisi, demirli bulunan başka bir gemiye çarptı. Kazada herhangi olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi.

Körfezde demir tarayan (Akıntı nedeniyle demiri sürümek) MV Maher isimli yük gemisi, aynı yerde demirli bulunan MV Burak Deval adlı yük gemisine çarptı. Kazada can kaybı veya çevre kirliliği olmadığı bildirildi. Maher gemisi demirini bırakarak römorkörle emniyete alındı. Liman Başkanlığı tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

YÜK GEMİSİ, DEMİRLİ OLAN GEMİYE ÇARPTI

YÜK GEMİSİ, DEMİRLİ OLAN GEMİYE ÇARPTI

YÜK GEMİSİ, DEMİRLİ OLAN GEMİYE ÇARPTI

YÜK GEMİSİ, DEMİRLİ OLAN GEMİYE ÇARPTI

YÜK GEMİSİ, DEMİRLİ OLAN GEMİYE ÇARPTI

YÜK GEMİSİ, DEMİRLİ OLAN GEMİYE ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İskenderun, Güncel, Haberler

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