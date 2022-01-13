Yük gemileri kuvvetli rüzgar nedeniyle Sinop doğal limanına demirledi - Haberler
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Yük gemileri kuvvetli rüzgar nedeniyle Sinop doğal limanına demirledi

Yük gemileri kuvvetli rüzgar nedeniyle Sinop doğal limanına demirledi
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Batı Karadeniz'de saatteki hızı 43 kilometreye kadar çıkan kuvvetli rüzgar nedeniyle yük taşımacılığı yapan gemiler, Sinop'un doğal limanına demirledi.

SİNOP (AA) - Batı Karadeniz'de saatteki hızı 43 kilometreye kadar çıkan kuvvetli rüzgar nedeniyle yük taşımacılığı yapan gemiler, Sinop'un doğal limanına demirledi.

Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları üzerine uluslararası yük taşımacılığı yapan 20'ye yakın gemi kentin doğal limanına sığındı.

Burada bekleyişlerini sürdüren gemiler, hava şartlarının düzelmesinin ardından tekrar seyir alacak.

Gemidekilerin bekleme süresince tüm ihtiyaçları talep olması halinde Sinop Liman Başkanlığınca karşılanıyor.

Yük gemileri kuvvetli rüzgar nedeniyle Sinop doğal limanına demirledi

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri

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