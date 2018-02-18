Yufkadan Mantı, Katmer, Tava Böreği Tarifi ve Yufka Hakkında Herşey

Size mahallenin yufkacısından aldığım tazecik yufkalarla harika üç tarifim var. Birincisi, içi yumuşacık dışı çıp çıtır mükemmel bir tava böreği. İkincisi, yufkanın güzellikleriyle harika bir mantı tarifi. Üçüncüsü ise Antep'in güzel katmerinin evde yapılmış ama herkesi mest eden hali.

#BuTopraklarınLezzetleri #TROYOdeme #sağaltköşe