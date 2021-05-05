Yufkacılarda bayram yoğunluğu
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Yufkacılarda bayram yoğunluğu

Yufkacılarda bayram yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muş'ta yufka üretimi yapan işletmelerde Ramazan ayı ve bayram dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Muş'ta yufka üretimi yapan işletmelerde Ramazan ayı ve bayram dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Kentte özellikle Ramazan ayında sofraları süsleyen yufkaların tüketimi bayramın yaklaşmasıyla artışa geçti. Merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde yufka üretimi yapan ustalardan Hamdullah Mete, Ramazan ayında 10 personelle günde 6 bin yufka açarak satışa sunduklarını söyledi.

Yufka açmanın çok zor ve zahmetli bir iş olduğunu ifade eden Mete, Ramazan ayı öncesinde 10 personelle günlük bin 500 yufka üretimi yaptıklarını belirterek, "Bayramın yaklaşmasıyla yoğun talep alıyoruz ve günlük 6 bin yufka üretimi yapıyoruz. Üretilen yufkaları il merkezi ve ilçelerdeki marketlere gönderiyoruz. Yoğun talep olduğu için vardiyalı şekilde üretim yapıyoruz" dedi.

Yufka ustası Alican Burgaz ise özellikle Ramazan ayında yoğun sipariş aldıkları için vardiyalı çalıştıklarını belirtti. - MUŞ

Yufkacılarda bayram yoğunluğu
Yufkacılarda bayram yoğunluğu
Yufkacılarda bayram yoğunluğu
Yufkacılarda bayram yoğunluğu
Yufkacılarda bayram yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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