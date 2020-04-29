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Yufkacı ve kadayıfçı esnafı da sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyet istiyor

Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat, yufkacıların ramazanda halkın rağbet ettiği adreslerden olduğunu belirterek, sokağa çıkma kısıtlamalarından yufkacı ve kadayıfçı esnafının da muaf tutulmasını istedi.

Yufkacı ve kadayıfçı esnafı da sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyet istiyor
29.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:00

Ankara Yufkacılar ve Kadayıfçılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Polat, yufkacıların ramazanda halkın rağbet ettiği adreslerden olduğunu belirterek, sokağa çıkma kısıtlamalarından yufkacı ve kadayıfçı esnafının da muaf tutulmasını istedi.

Polat, yazılı açıklamasında, ramazanın başlamasıyla yufka ve kadayıf gibi unlu mamullere ilginin arttığını, esnafın da yoğun mesaiye başladığını aktardı.

Yufka ve kadayıf ürünlerinin vatandaşların iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olduğuna işaret eden Polat, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığımızın Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında aldığı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mağduriyetler oluşmaktadır. Bu kısıtlama günlerinden hem yufkacı esnafımız hem de ürünlerimize ulaşamayan müşterilerimiz olumsuz etkilenmektedir. Kısıtlama günlerinde halkımıza hizmet edemediğimiz gibi pazartesi gününe üretim yetiştirmek zorunda olan esnafımız pazar günü çalışamadığı için mağdur olmaktadır."

Fırınlar gibi bazı iş yerlerine kısıtlama olan günlerde faaliyetlerine devam etmeleri izni verildiğini hatırlatan Polat, "Yufkacı esnafı olarak bizler de sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olmak ve üretim yapmak, en taze şekilde yufka ve mamullerini müşterilerimize bu mübarek günlerde sunmak istiyoruz. Kısıtlama yapılan günlerde esnafımızın imalat ve satış yapabilmeleri için kısıtlamadan muaf tutulmasını yetkililerimizden talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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