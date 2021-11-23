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Yufkacı esnafının bıçaklı kavgasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yufkacı esnafının bıçaklı kavgasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Gaziantep'te aralarında husumet bulunan iki yufkacı esnafının bıçaklı sopalı kavgasında 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te aralarında husumet bulunan iki yufkacı esnafının bıçaklı sopalı kavgasında 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Gazi Mahallesi Battal Bey Caddesi üzerinde bulunan bir yufkacı dükkanı önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki yufkacı esnafından biri husumetlisinin iş yerinin önüne geldi. Bu esnada iki yufkacı esnafı arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı sopalı kavgaya dönüştü.

1'i ağır 3 kişi yaralandı

Çıkan kavga sırasında aldığı bıçak darbeleriyle biri ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı

Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de kavganın çıktığı noktada inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Yufkacı esnafının bıçaklı kavgasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Yufkacı esnafının bıçaklı kavgasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Yufkacı esnafının bıçaklı kavgasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Yufkacı esnafının bıçaklı kavgasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Yufkacı esnafının bıçaklı kavgasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı

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