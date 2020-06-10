Yufka sacına 3 kilo 600 gram esrar saklayan şüpheli tutuklandı
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Yufka sacına 3 kilo 600 gram esrar saklayan şüpheli tutuklandı

Yufka sacına 3 kilo 600 gram esrar saklayan şüpheli tutuklandı Oğlu uyuşturucu ile yakalanan babadan gazetecilere tepki: "Ne olmuş yani" Bolu TEM Otoyolu üzerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda yufka sacına sakladığı 3 kilo 600 gram esrarla yakalanan Agit Kaplan (20), çıkarıldığı...

10.06.2020 15:54 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:05

Yufka sacına 3 kilo 600 gram esrar saklayan şüpheli tutuklandı

Oğlu uyuşturucu ile yakalanan babadan gazetecilere tepki: "Ne olmuş yani"

BOLU - Bolu TEM Otoyolu üzerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda yufka sacına sakladığı 3 kilo 600 gram esrarla yakalanan Agit Kaplan (20), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adliye girişinde bekleyen şüphelinin babası gazetecilere "Ne olmuş yani" diyerek tepki görüntü almalarına tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında uyuşturucu madde taşıdığı iddia edilen otomobili durdurdu. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada yufka sacının içine 3 paket halinde gizlenmiş 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü Agit Kaplan ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli Kaplan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.K.'yi adliye önünde bekleyen babası, gazetecilere "Çekmeyin. Ne olmuş yani. Büyük bir haber" diyerek tepki gösterdikten sonra üzerinden çıkardığı montuyla oğlunun yüzünü örtmeye çalıştı.

Yufka sacına 3 kilo 600 gram esrar saklayan şüpheli tutuklandı

Kaynak: İHA

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