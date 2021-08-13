Yufka açarken evi yanıyordu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yufka açarken evi yanıyordu

Yufka açarken evi yanıyordu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yufka ekmeği açıldığı sırada ateş aniden odunlara sıçradı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yufka ekmeği açıldığı sırada ateş aniden odunlara sıçradı. Alevler tüm odunları sararken, duman yüzlerce metre uzaktan görüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Şirinkuyu Mahallesi'nde kiracı olarak kaldığı evinin avlusunda bir anne yufka ekmeği açtığı sırada içerde bebeği ağladı. Anne bebeğini susturmak için içeri girip, ilgilendiği sırada alevler odunlara sıçradı. Alevler kısa sürede tüm odunları sararken, yangının dumanı yüzlerce metre uzaktan görüldü. Yangını fark eden anne ve çocukları kendilerini can havliyle sokağa atarken, çevredekiler olayı itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını eve sıçramadan söndürdü.

Meydana gelen yangında odunluğun tamamının yandığı, kümeste bulunan 5 tavuğun telef olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA

Yufka açarken evi yanıyordu
Yufka açarken evi yanıyordu
Yufka açarken evi yanıyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yok böyle bir acı
Yok böyle bir acı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Murat Kurum Mustafa Demir Devlet Bahçeli
Magazin Ece Üner Haluk Levent Serdar Ortaç Süreyya Yalçın
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Alex Teixeira Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yufka açarken evi yanıyordu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 11:52:21. #1.14#

title