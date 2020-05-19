Yudum'den öğüt niteliğinde klip Müzik dünyasının bağlama virtüözü Yudum, geçtiğimiz aylarda Barış Pınarı Harekatı öncesi bestelediği "Gör Evlat" eserine, 19 Mayıs ruhuna uygun bir klip çekerek gençlerle buluşturdu

Pandemi sürecinde, milli ve dini bayramlarımızı, özel günlerimizi sade törenlerle ve daha çok sosyal medya üzerinden iletişime geçerek kutladığımız şu günlerde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızın 101. yıl kutlamalarına armağan olsun diye "Gör Evlat" eserine klip çeken ve yayınlayan Yudum şunları söyledi: "Türk milletinin 2 kahramanlık hikayesi var. Birincisi Kurtuluş savaşı, ikincisi 15 Temmuz. Birinci zaferde bağımsızlığını ilan eden ve demokrasinin temellerini atan bu millet, ikinci zaferinde o demokrasinin devamlılığını sağlamıştır. Ben de Gör Evlat klibimde bu hikayeyi anlatmaya çalıştım. Gençlerimize müzikal bir belgesel bırakmak istedim. Umarım gençlerimize bu 4 dakikalık belgeselle bu ülkenin nelerden geçip bu günlere geldiğini anlatabilmişimdir."