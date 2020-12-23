Yücelik, asgari ücret ve pandemiyi konuştu

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, değişen ekonomik koşullar altında işverenin gösterdiği direncin, asgari ücretin tespitinde mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek, asgari ücrette, çalışanın kazancı ile işverene maliyetinin dengelenmesi gerektiğini vurguladı.

Bloomberg HT'de Gözde Özköseoğlu'nun sunduğu, "Kapanışa Doğru" programına telefon bağlantısıyla katılan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı. Programda, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili bir soruyu cevaplayan Başkan Yücelik, 2021 yılı asgari ücretinin tespitinde, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle her zamankinden farklı bir sürecin yaşandığını söyledi.

"Bu süreçte ilk günden bu güne işveren olarak önceliğimiz, çalışma arkadaşlarımızın sağlığı ve refahı oldu" diyen Yücelik, "Hükümetin sağladığı destekler ve imkanlar bir tarafa, çalışanlarımızın gelir kaybına uğramaması için işverenler olarak biz de elimizden geleni yaptık. Bu süreçte sürekli değişen ekonomik koşullar altında işverenin gösterdiği direnç, asgari ücretin tespitinde mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bu dönemde asgari ücretin tespiti konusu, işverenlerin hayatta kalması için kritik önem arz etmektedir" dedi.

"Çalışanın kazancı ile işverene maliyeti dengelenmeli"

İşveren olarak, her iki tarafın da ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik adımların atılması ve çalışma barışının korunmasını arzu ettiklerini vurgulayan Başkan Yücelik şunları söyledi; "Bu dönemde, çalışanın kazancı ile işveren maliyetleri arasındaki dengenin sağlanması son derece önemlidir. Asgari ücretli çalışanların yoğun olarak hizmet sektöründe çalıştıkları değerlendirildiğinde, salgın sürecinin olumsuz bir yansıması olarak önümüzdeki dönemde işsizlik oranında da artış yaşanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Hizmet sektörü çok zor durumda, bu sıkıntının aşılması için herkesin fedakarlık etmesi gerekiyor."

"Asgari ücrete devlet desteği artarak devam etmeli"

Asgari ücretle ilgili işverenler olarak beklentilerini de dile getiren Yücelik şöyle devam etti; Asgari ücretin tespitinde; ülkemizin içinden geçmekte olduğu salgın sürecinin oluşturduğu olağanüstü ekonomik durumun ve kayıt dışılığın dikkate alınmasını, son 5 yıldır uygulanan asgari ücret desteğinin 2021 yılında da tüm işletmeleri kapsayarak ve artarak devam etmesini, yüzde 2 oranındaki İşsizlik Sigortası İşveren Payının 2021 yılında alınmamasını, SGK İşveren Desteğinin yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltilmesini ve bu oranın toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını ve asgari ücret üzerindeki vergi ve prim yüklerinin makul seviyelere çekilmesini talep ediyoruz."

"Sağlığımız yerinde olsun, ekonomi yoluna girer"

Konuşmasında pandemiyle ilgili yaşanan son gelişmelere de değinen Başkan Yücelik, insanların salgın sebebiyle zor günler geçirdiğini belirterek, aşının, salgının önüne geçmenin tek yolu olduğuna inandığını dile getirdi. İnsanların bu dönemde işten, kazançtan, paradan çok sağlığını düşündüğünü ifade eden Başkan Yücelik, 2021 yılı beklentileriyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı; "2020 yılının bitmesine kısa bir süre kala geride bıraktığımız dönemde maalesef bu salgında binlerce insanımız yaşamını yitirdi. Büyük üzüntüler, sıkıntılar yaşadık. 2021 yılında inşallah bu sıkıntılı zamanları geride bırakıp daha sağlıklı günlere ulaşırız. Sağlığımız yerinde olursa, insanlar kendi sağlığından, sevdiklerinin sağlığından endişe etmeden çalışıp, üretirse, ekonomimiz de zamanla yoluna girecek, rayına oturacaktır. Başka çaremiz yok." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı