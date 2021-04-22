Yücel Uyar: "Akademimizden hiç bir oyuncu herhangi bir şirkete temsil yetkisi vermemiştir"
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Yücel Uyar: "Akademimizden hiç bir oyuncu herhangi bir şirkete temsil yetkisi vermemiştir"

Yücel Uyar: 'Akademimizden hiç bir oyuncu herhangi bir şirkete temsil yetkisi vermemiştir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Futbol Akademisi Direktörü Yücel Uyar, akademiden kimsenin herhangi bir şirkete temsil yetkisinin verilmediğini söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Futbol Akademisi Direktörü Yücel Uyar, akademiden kimsenin herhangi bir şirkete temsil yetkisinin verilmediğini söyledi.

Trabzon'da bulunan bir menajerin Samsunspor Futbol Akademisi'ndeki 2 futbolcunun temsil haklarını almak istemesi üzerine yaşanan olayların ardından Samsunspor Futbol Akademisi Direktörü Yücel Uyar, açıklamalarda bulundu.

Hiçbir oyuncunun temsil hakkının herhangi bir şirkete verilmediğinin altını çizen Uyar, şunları söyledi:

"Sosyal medyada çıkan yalan ve dedikodu haberlere cevap vermek zorunda kalıyoruz. Süper Lig'e çıkma heyecanı yaşadığımız bu günlerde böyle yanlış haberlerle size açıklama yapmak zorunda kalmak gerçekten üzücü bir durum. Maalesef bunları sıkça yaşamak zorunda kalıyoruz. Samsunspor Futbol Kulübü sezon başında rahmetli akademi başkanı Mustafa Kemal Erkanat, Genel Menajerimiz Mustafa Aztopal ve benim bulunduğum toplantıda şöyle bir karar alındı. Akademimiz de yetişen genç oyuncularımızın geleceğini planlarken onların ve kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda menajerlik yetkilerini kulübümüzün belirleyeceği güvenilir bir şirkete verilmesi oyuncularımızın gelecek planlarının daha sağlıklı olacağı düşünülmüştür. Sosyal medyada bahsi geçen olay Trabzon'dan bir menajerin 2 oyuncumuzdan yetki istemesi, hem oyuncuların hem de velilerin bize iletmesi ile gündemimize gelmiştir. U17 kategori antrenörümüz Mahir Yatkın oyuncular ve velilerinden aldığı bilgiyi tarafımıza iletmiş biz de kesinlikle imza vermemelerini kulübümüzün farklı bir planlama yaptığını hem oyunculara hem de velilere anlattık. Şu anda akademimizden hiç bir oyuncu herhangi bir şirkete temsil yetkisi vermemiştir. Olayda adı geçen antrenörümüz bizim bilgimiz dışında hiçbir yönlendirme ve davranışta bulunmamıştır." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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