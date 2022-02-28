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Yücel Karakaya: "Esnafın kan değişikliğine ihtiyacı var"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yücel Karakaya:

Uzun yıllardır Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı'nı yapan Yücel Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, "Erzurum esnafının çözüm bekleyen sorunları var. Esnafının sesi, soluğu olmaktan uzaklaşan ESOB'da ise 'kan değişikliği' kaçınılmaz olmuştur.

ERZURUM (İHA) - Uzun yıllardır Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı'nı yapan Yücel Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, "Erzurum esnafının çözüm bekleyen sorunları var. Esnafının sesi, soluğu olmaktan uzaklaşan ESOB'da ise 'kan değişikliği' kaçınılmaz olmuştur. Bu nedenle önümüzdeki aylarda yapılacak olan Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı'na adayım" dedi.

Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yücel Karakaya, görev yaptığı dönem içerisinde gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar ile 'şoför' esnafının sorunlarını tek tek çözüme kavuşturarak üyelerinden büyük takdir topladı.

Özellikle pandemiden sonra Erzurum esnafının sorunların çığ gibi büyüdüğünü, elektrik, doğalgaz, vergi, SSK, personel maaşları yükü altında ezildiğini dile getiren Yücel Karakaya, "Görüyorum ki esnafımız bitme noktasına gelmiştir, sesi soluğu kesilmiştir. Esnafımızı temsil eden Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, temsil ettiği üyelerinden uzaklaşmış, esnafı kaderiyle baş başa bırakmıştır. Erzurum'un en büyük sivil toplum kuruluşunda başkanlık yapıyorum. Çalışmalarımızla yüzlerce 'şoför esnafımızın' sorunlarını tek tek giderdik. Sıra Erzurum'da cefakar esnafımızın sorunlarını dile getirip çözüm aramaya geldi" diye konuştu.

Ocak 2022'de başlayıp Mart 2022'de sona erecek olan Esnaf Odası Seçimlerinin devam ettiğini vurgulayan Karakaya, "Seçilen tüm oda başkanlarımıza, görevlerinde başarılar diliyorum. Mart ayı sonunda yapılacak olan Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı'na adayım. Çok kıymetli oda başkanlarımızla sırt sırta verip esnafın sesi soluğu olmaya geliyoruz. Esnafımız en doğru kararı verecektir. Erzurum için, esnafımız için bizde varız dedik ve inşallah hayırlara vesile olur" diye konuştu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Esnaf ve Sanatkarlar, Esnaf Odası, Doğalgaz, Erzurum, Yerel, Haberler

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