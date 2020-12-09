Yücel İldiz ve Mustafa Özer'den ırkçılığa tepki
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Yücel İldiz ve Mustafa Özer'den ırkçılığa tepki

09.12.2020 21:51 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:55
Yücel İldiz ve Mustafa Özer'den ırkçılığa tepki

TFF 1'inci Lig'de Altay'ın evinde Ankaraspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından her iki takımın teknik direktörü ırkçılığa tepki gösterdi.

TFF 1'inci Lig'de Altay'ın evinde Ankaraspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından her iki takımın teknik direktörü ırkçılığa tepki gösterdi. Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Irkçılık dünyada olmaması gereken bir şey. Başakşehir kulübümüz bize, memleketimize yakışır bir tepki gösterdi. Bundan dolayı son derece mutlu ve gururluyuz. Artık o maçın skoru önemli değil. Zaten Başakşehir bana göre galip geldi. Irkçılığa ancak bu şekilde hayır denilebilirdi. Onları kutluyorum" dedi.

ANKARASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MUSTAFA ÖZER: WEBO KARDEŞİMİZE, YAPILAN OLAYI KINIYORUMAnkaraspor Teknik Direktörü Mustafa Özer ise "Her zaman ırkçılığa karşıyımdır. Başakşehirli Webo kardeşimize, meslektaşımıza son yapılan olayı kınıyorum. Irkçılık maalesef dünyada yapılıyor. Ama biz ırkçılığın karşısındayız" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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