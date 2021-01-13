Yücel İldiz: Ortalamayı yakaladık

TFF 1'inci Lig'de devre arasına zirvenin 3 puan gerisinde 32 puanla 4'üncü sırada giren Altay'da teknik direktör Yücel İldiz, ilk yarıda ortalama bir performans sergilediklerini dile getirdi. Katıldığı bir televizyon programında ilk yarıda koronavirüs salgını ve İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Kalabalık kadro sıkıntısı da çektik. Haksızlığa uğradığımız da kendi hatalarımız da oldu. Bandırmaspor maçında tatile erken çıkmış gibiydik yoksa liderdik, ilk yarıyı lider bitirebilirdik. Ortalama bir performansla iddialı grubun içerisinde kaldık. En iyi performansı gösterdiğimiz zaman hedefi yakalarız" dedi.Sezon başında favori takımlar arasında gösterildiklerini söyleyen teknik patron İldiz, "Bu grupta favori belli olmaz, her şey olabilir. Rakipler inanılmaz transferler yapıyorlar. Biz daha sakin davranıyoruz. Zorluk derecesi en yüksek yıllardan birindeyiz. En iddialı takımlar arka arkaya sıralandık. Sürpriz takımlar alttan gelebilir. Takımda çok iyi bir ortamımız var. Çok adam almayacağız. İki oyuncu aldık, bugün yarın açıklanır. Bir iki oyuncu daha alacağız. Yabancı da olur belki ama Türk kontenjanında olması gerekiyor. İşimiz kolay değil. Baskıya alışkın insanlarız. Bu kadar puanı toplayan bu takım. Ben hiçbir takımı şampiyon yapacağım demedim. Hep birlikte başaracağız diyorum" yorumu yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ