Yücel İldiz: "Çok zor bir maç oynayacağız"

07.09.2019 10:29

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, ligin 4. haftasında oynayacakları Konyaspor maçı ile ilgili olarak, "Çok zor bir maç oynayacağımızı söyleyebilirim ama biz de iyi başladık ve sahamızda kayıp vermek istemiyoruz. Kolay bir maç olmayacak ama inşallah taraftarımızın desteği ile kazanacağız" dedi.



Yeşil-siyahlı ekip ligin 4. haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlar ile devam ediyor. Antrenman öncesi hazırlıkları ve Konyaspor maçı ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Yücel İldiz, ligin ilk periyodunu istedikleri gibi geçirdiklerini kaydetti. Doğru işler ve transferler yaptıklarını vurgulayan İldiz, "Göztepe maçı sonrası 3 gün izin verdik arkadaşlarımıza ve geçtiğimiz Çarşamba günü itibari ile çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarda eksikliklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Ligde ilk periyoda baktığımızda istediğimizi yapmış gibiyiz. Hem yakım toparlamak hem de eksiklikleri giderme konusunda uğraşırken bir anda da lig başladı, çok zorlu bir süreçti bizim adımıza. Doğru işler yaptığımızı düşünüyorum ama tabi doğru giderken de eksiklikleri görmemiz gerekiyor. Bir anlamda takımı tamamlamaya çalıştık, bir oyuncu daha alsak daha iyi olacaktı belki ama şu ana kadar yaptığımız transferler de iyi diye düşünüyorum" dedi.



"4 zorlu müsabaka oynayacağız"



Konyaspor maçına yüksek bir tempo ile çalıştıklarını dile getiren İldiz, ikinci milli takımlar arasına kadar 4 zorluk müsabaka oynayacaklarını aktaran İldiz, "Milli takım arası bizim açımızdan iyi oldu hem sakat oyuncularımızın hem de yeni aldığımız oyuncuların eksiklerinin giderilmesi açısından iyi oldu. Yoğun bir çalışma dönemindeyiz. Konyaspor maçının hangi gün olacağı da belli değil ama yüksek tempoda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hafta başından itibaren de Konyaspor maçı hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Birinci periyodu istediğimiz geçtik, ikinci periyot çok daha zorlu olacak çünkü ikinci milli takımlar arasına kadar 4 zorlu müsabaka oynayacağız. Üçüncü periyoda ise Fenerbahçe maçı ile başlayacağız. Bunlar önemli şeyler bu yüzden daha kuvvetli girmek zorundayız ikinci periyoda" diye konuştu.



"Çok zor bir maç oynayacağız"



Konyaspor'un genelde defansif anlamda oynadığı yönündeki algıya katılmadığını vurgulayan İldiz açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Ben bu algıya katılmıyorum. Kesinlikle çok önemli ve zorlu bir müsabaka oynayacağız. Ne yaptığınız bilen bir takımla oynayacağız. Her ne kadar Konyaspor 'defansif oynuyor' deniliyorsa da, öyle bir şey yok. Bugüne kadar yaptığımız analizlerde de bunu görmedik. Çok zor bir maç oynayacağımızı söyleyebilirim ama biz de iyi başladık ve sahamızda kayıp vermek istemiyoruz. Kolay bir maç olmayacak ama inşallah taraftarımızın desteği ile kazanacağız." - DENİZLİ

Kaynak: İHA