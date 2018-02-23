Yücel'den '65 Yaş Üstü Biletler Her Şehirde Kullanılabilsin' Önerisi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel, 65 yaş üstü vatandaşların aldıkları ücretsiz ulaşım kartlarının tüm şehirlerde kullanılması gerektiğini söyledi.

MHP Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel, 65 yaş üstü vatandaşlara ve şehit yakınlarına sağlanan ücretsiz ulaşım hakkında eksiklikler olduğunu söyledi. Vatandaşların yaşadıkları şehirlerde aldıkları ücretsiz ulaşım kartlarının diğer şehirlerde geçmediğini ve bundan dolayı mağduriyet yaşadıklarını kaydeden Yücel, "Bütün Türkiye genelindeki Ulaşım AŞ'lerde olan sıkıntıların bir bacağı da maalesef bizim Kayseri'de de yaşanmaktadır. En bariz örneğini de Adana'da şehit annemize yapılan ne olduğu belli olmayan otobüs şoförünün otobüsten indirmesi ile Türkiye gündemine oturan konuyu bir kez de Kayseri'den kamuoyuna seslenme ihtiyacı hissettim. Bu konularla ilgili bana bir hafta öncesinden gelen bir şehit babamızın temennisini ve dileğini paylaşmak istiyorum. Bir şehit babamız 'Kayseri'de 65 üzeri olması rağmen şehit babası olduğum için toplu taşıt araçlarını ücretsiz kullanma hakkı bana verildi. Ben bu kartımla Ankara'ya gittiğim takdirde bunu orada kullanamıyorum. Çünkü bunu bana Kayseri belediyesi verdi, Ankara belediyesi bunu kabul etmiyor' diyor. Yine bir öğretmen ablamız da, ' Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığının 65 yaş üzeri ücretsiz ulaşım kullanma hakkımı ben Kayseri belediyesinden tesis ettiriyorum ama bunu gittiğim diğer illerde kullanamıyorum. Orada da tekrar gidip 65 yaş üzeri olduğumu belediyeye tespit ettirip oranın kartını almam gerekiyor' diyor" ifadelerini kullandı.

Yeni çıkan çipli kimlik kartlarına ücretsiz ulaşım haklarının yüklenmesi gerektiği ve bu sayede vatandaşların hangi ilde olursa olsun bu haklarını kullanabileceğini kaydeden Kazım Yücel, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bizim 65 yaş üzeri kanun gereği bütün vatandaşlarımız ulaşımı ücretsiz kullanmak durumundadır. Hiç olmazsa bu kanun çerçevesinde yeni çıkan çipli nüfus kağıtlarımızın içerisine hangi ildeyse o belediyeler yüklemeyi yapmalı, ücretsiz ulaşım hakkı verilmeli ve bu vatandaşlarımız hangi ilde olursa olsun 1-2 günlük seyahatleri de dahil orada bu kartını kullandığı zaman ücretsiz olmalıdır. Bu çok zor olmasa gerek." - KAYSERİ