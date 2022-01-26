Yücel: "Belediyelerimizin karla mücadelesi kırsal mahallelerde yetersiz"

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, belediyelerin karla mücadelede kırsal mahallelerde yetersiz kaldığını söyledi.

Yücel, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, belediyelerin karla mücadelesini değerlendirdi. Kentte ana arterlerde çalışmalardan dolayı yolların açık olduğunu ama kırsal mahallelerde karla mücadelenin yetersiz kaldığını söyleyen Kazım Yücel, "Dün akşam itibari ile başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte Kayseri meydanındayız. Kayseri meydanında, karayolları ve belediyemizin şehirlerarası ana arterlerde ve şehir merkezlerinde yolları açmış olduklarını biz gördük. Fakat sabahın ilk saatlerinden sonra hemşerilerimizin civar mahallelerden veya ilçelerimizden birçok yerin kapalı olduğu ile ilgili ifadeler, şikayetler ve ulaşımdaki sıkıntılarla ilgili şikayetler geldi. Birçok vatandaşımızın hastaneye gelememesi, şehir merkezine gelememesi, otobüslerin mahallelere girememesinden kaynaklı ve işçilerimizin otobüsleri kullanamadıkları ile ilgili bir takım şikayetler geldi. Şehir merkezinde kara bir gün öncesinden tuz attığınızda açılır. Fakat bizim için önemli olan hem şehir meydanı hem de tabi ki mahallelerimiz. Mahallelerimizdeki bun sıkıntılar vatandaşlarımız tarafından hem bize bildirildi hem beyaz masa hem de belediyelerimize bildiriliyor. Fakat belediyelerin telefonlarında vatandaşlara neredeyse 1 saat boyunca müzik dinlettikleri ile ilgili şikayetlerde bizlere geliyor. Bütün ilçelerimizin, birçok köylerinde ulaşımın olmadığı ilgili belediye başkanlarına bildiriliyor. Fakat bunlarla ilgili şu ana kadar yapılmış herhangi bir şey yok. Bilinmeyen bir şey değil yıllardır kar yağar. Bu yağan karla da ilçe belediyeleri veya ara arterlerimiz kapanır. Dolayısı ile belediyemizin bu anlamdaki çalışmaları şehir meydanında yeterli ama civarda yetersiz olduğunu söylememiz gerekli. Bizde belediye yetkililerine ulaştığımızda bir takım şikayetleri bizde bildirdik. Mahsur kalanları bildirdik. Maalesef mahsur kalanlar kendi başlarının çaresine bakarak yollarını açtılar" ifadelerini kullandı.

"En azından ekmek üretimini artırın"

Kayseri'de ekmeğe yapılan 50 kuruşluk zamma ve ulaşımda yaşanılan sıkıntılara da ilişkin açıklamalarda bulunan Yücel, "Böylesine bir ortamda biz görüyoruz ki hala ekmek büfelerinin önünde insanlar çok küçük rakamda indirim var diye sıralar bekliyorlar. Bu soğuğun ve karın altında dün itibari ile 2,5 TL yapılan ekmeği 1, 25 TL'ye alacağız diye sıra bekliyorlar. Türkiye gerçeğinde özellikle bu günlerde vatandaşlarımızın hiç olmazsa ekmek sıkıntılarını giderebilecek yöntemler geliştirmeliyiz. En azından ekmek üretimini en azından ya artıracaksınız ya da fırınlarla görüşüp, üstleneceksiniz. Vatandaşlarımızın bu soğukta, tipide sıra beklemelerinin önüne geçeceksiniz. Milletvekilimiz Dursun Ataş ile şehir meydanında dolaşırken, bir vatandaşımız yanımıza gelerek, 'ben otobüse bineceğim, fakat elimdeki kartımın limiti dolmuş. İnternet üzerinden doldurmak istedim ama sistem buna müsaade etmedi. Gittiğim yerde doldurayım dedim' ama şoför 'böyle bir uygulamamız yok' dedi. Belediye başkanları lütfen ulaşımdaki sıkıntıları ciddiye alın" diye konuştu. - KAYSERİ

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