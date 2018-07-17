Yücebağ'da Çok Programlı Lise ve Ortaokul Yaptırılıyor

Sason ilçesine bağlı Yücebağ beldesine çok programlı lise ve ortaokul yapımı için inşaat çalışması sürüyor.

Kaymakam Ökkeş Beyaz, Garnizon Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya, Belediye Başkanı Atilla Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Çağlayan ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Serdar Şahin ile yapımı devam eden okul inşaatlarında incelemede bulundu.

Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Beyaz, 8 derslikli Yücebağ Ortaokulu ile 16 derslikli Yücebağ Çok Programlı Lisesi ve 8 lojmandan oluşan yatırımın, eğitim öğretim dönemi başına kadar tamamlanmasını istedi.