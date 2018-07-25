Yunanistan Başpiskoposu 76 Kişinin Can Verdiği Orman Yangınının Ateist Çipras Yüzünden Çıktığını İddia Etti

Atina yakınlarındaki Rafina bölgesinde çıkan orman yangını, ülke tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara girdi ve şimdiye kadar en fazla can kaybına yol açan yangınlardan biri oldu. 76 kişinin ölümüne yol açan orman yangınının en büyük sorumlusu olarak Çipras hükümeti gösteriliyor

76 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

Rafina bölgesindeki ormanlık alanlarda başlayan yangının, sıcak hava, şiddetli ve yön değiştiren rüzgarların etkisiyle meskun bölgelere sıçraması sonucu şimdiye kadar en az 76 kişi öldü. Ölenlerden bazılarının evlerinde ve araçlarında mahsur kalarak, bazılarının da yangından kaçmak için girdikleri denizde boğularak öldükleri kaydedildi.

100'DEN FAZLA YABANCI TURİST KAYBOLDU

Aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 100'den fazla kişi de kayboldu. Yangında binlerce dönüm ormanlık alanın yanı sıra bini aşkın ev hasar gördü, yüzlerce araç kullanılamaz hale geldi.

"ATEİSTLİKLERİYLE TANRININ GAZABINI ÇEKİYORLAR"

İhmaller nedeniyle yangının büyük bir faciaya dönüşmesi Çipras hükümetinin hedefe konmasına neden oldu.

Başpiskopos Metropoliti Amvrosios da yaptığı açıklamada, "Bu yangın ateist Başbakan Çipras'a tanrının bir cezası. Ateistlikleriyle tanrının gazabını çekiyorlar." ifadelerini kullandı.