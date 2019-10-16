YTÜ öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü

16.10.2019 15:12

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek için yürüdü.

Davutpaşa yerleşkesinde gerçekleştirilen yürüyüşte öğrenciler, Türk bayrakları taşıyarak Mehmetçik'e destek sloganları attı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Ülkü Ocakları Teşkilat Başkanı Ufuk Muhammet Deveci, yürüyüşün ardından, öğrenci arkadaşlarıyla birlikte devletin ve Türk ordusunun yanında olduklarını ifade etti.

Operasyon sırasında şehit olan asker ve sivillere rahmet dileyen Deveci, "Mehmetçik'imiz sefer bizden, zafer Allah'tandır diyerek yola çıktı. Devlet ve millet el ele vererek zafer niyaz ediyoruz. Allah ordumuzun yar ve yardımcısı olsun." diye konuştu.

Öğrencilerin Barış Pınarı Harekatı'na destek etkinliği, Fetih Suresi'nin ardından edilen dua ve İstiklal Marşı ile sona erdi.

Kaynak: AA