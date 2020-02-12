: YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz

12.02.2020 16:01 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:35

Elazığ'da meydana gelen ve 41 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği depremin ardından attığı tweet ile tepki çeken Bedri Gencer hakkında Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki (YTÜ) öğrencilerin tepkisi dinmiyor. Geçtiğimiz günlerde Gencer'in YTÜ'deki dersini tepki göstererek terk eden öğrenciler şimdi de "Bedri Gencer bizim hocamız olamaz" başlığıyla bildiri dağıttı.

Elazığ depreminin ardından çocuk yaşta evliliği savunan bir tweet atan Öğretim Görevlisi Bedri Gencer'e YTÜ öğrencileri yeni bir eylem çağrısı yaptı. YTÜ'deki kadın öğrenciler, 12 Şubat Çarşamba günü saat 21:00'de 'BedriGencerBizimHocamızOlamaz' etiketiyle eylem çağrısı yaptı.

Eylem çağrısı yapan öğrencilerin bildirisinde şu ifadeler şu ifadeler yer aldı:

"Yerkabuğu içerisindeki kırılmalar sebebiyle ani olarak çıkan titreşimlerinin dalgalar halinde yayılarak geçtiği ortamları ve yeryüzünü sarsma olayına deprem denir.

"BİLİME AYKIRI, AKIL DIŞI YORUMLAR YAPMIŞTIR"

Üniversite öğrencilerinin bu bilgiye hakim olduğuna eminiz. Fakat üniversitenin bir diğer bileşeni olan akademisyenlerin de bu bilgiye hakim olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu bilgiye hakim olmayan Bedri Gencer'e sesleniyoruz. Üniversiteler bilimin yuvasıdır. 'Allahın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak, gayretullaha dokunmayalım' cümleleriyle Elazığ depremine bağlayarak çocuk istismarını meşrulaştırmaya çalışmış, depremlerde yaşanan ihmalkarlığı görünmezleştirmeye çalışarak bilime aykırı, akıl dışı yorumlar yapmıştır.

Bedri Gencer gerici aklıyla üniversiteyle çelişmektedir. Bu aklı da Bedri Gencer'i de hocamız olarak kabul etmiyoruz. Tüm yıldızlı öğrencileri 12 Şubat Çarşamba saat 21.00'da #BedriGencerbizimhocamızolamaz demeye davet ediyoruz."

GENCER NE DEMİŞTİ?

Gencer yaptığı paylaşımda "Allah'ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak, gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı" demişti. Gerici profesör, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımı, gelen tepkiler üzerine kaldırmak zorunda kalmıştı.

YTÜ YÖNETİMİ DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Yıldız Teknik Üniversitesi de yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Bedri Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili büyük tepki çeken sözlerine ilişkin inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Üniversite açıklamasında, "haddini aşan ve kabul edilmesi mümkün olmayan paylaşım" ifadelerine yer vermişti.

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