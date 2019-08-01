YTÜ'den AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Anayasa Mahkemesinin "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne imza atan akademisyenlerin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda verdiği "hak ihlali" kararına tepki gösterdi.

Üniversitenin yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Barış İçin Akademisyenler İnsiyatifi" bildirisinin "terör suçunun işlenmesi için alenen teşvik" niteliği taşıdığı aktarılarak, "hak ihlali" kararının, milleti derinden sarstığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mahkeme, yalnızca PKK'nın iç ve dış kamuoyunu çukur terörünü sonlandıracak önlemlere karşı seferber etme stratejisini destekleyen söz konusu eylemi 'ifade özgürlüğü' kapsamında görmekle kalmamış, aynı zamanda Türkiye'yi tehdit eden tüm terör örgütlerinin kullanmak isteyecekleri yasalardaki boşluklardan kaynaklanan önemli bir zafiyet alanı oluşmasına da neden olmuştur. Türkiye'yi tehdit eden terör örgütlerinin uluslararası bağlantıları, gelişen teknoloji ve iletişim platformlarının söz konusu örgütlere sunduğu imkanlar birlikte düşünüldüğünde, bu hukuki manzaranın açtığı/açacağı geniş propaganda alanını tasavvur etmek kolaylaşmaktadır.

Geldiğimiz bu noktada, YTÜ yönetimi olarak acı tecrübelerin insanlık vicdanına benimsettiği şu evrensel hakikati bir kez daha vurgulamayı gerekli görüyoruz. Kan ve korku üzerine bina edilmiş dehşet stratejilerini alkışlayan eller ve meşrulaştıran kalemler, terör örgütlerini besleyen en önemli kaynaklar arasındadır. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da üniversitemiz, söz konusu kaynakların tamamen kurutulacağı bir geleceğe giden aydınlık yolu adımlamayı kararlılıkla sürdürecektir."

Kaynak: AA