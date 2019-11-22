YTÜ'de "Kalite ve Akreditasyon Çalıştayı" düzenlenecek

22.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:12

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, "Kalite ve Akreditasyon Çalıştayı" düzenleyecek.

YTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın katılımı ile yapılacak çalıştay, 26 Kasım'da üniversitenin Davutpaşa Yerleşkesinde gerçekleştirecek.

Gün boyu sürecek çalıştaya Türkiye'deki iktisadi idari bilimler fakültelerinin dekanları katılacak.

Program YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Aydın ile Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin'in selamlama konuşmalarıyla başlayacak.

Prof. Dr. Elmas'in, "Yükseköğretimde Kalite ve Akreditasyon" konulu konuşma yapacağı çalıştayda, iktisadi ve idari bilimler alanında akreditasyon süreçlerinin mevcut durumu, örgütlenme ve işleyişi konuları ele alınacak.

Kaynak: AA