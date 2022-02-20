YTB yürüttüğü projelerle Afrika-Türkiye ilişkilerinin gelişimine katkı sağlıyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Afrika ülkelerinden Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Senegal ve Gine Bissau'da eğitim, akademi, medya ve Türkçe eğitimi alanlarında projeler yürüterek bu ülkelerin Türkiye ile ikili ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlıyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamada, Başkanlığın, Afrika ülkelerinden KDC, Senegal ve Gine Bissau ile Türkiye'nin ikili ilişkilerinin ilerlemesine yönelik yürüttüğü çalışmalar aktarıldı.

Bu kapsamda YTB'nin düzenlediği "Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı" aracılığıyla söz konusu ülkelerden kamu görevlisi, diplomat ve akademisyenlerin Türkiye'de Türkçe eğitimi almalarının sağlandığı kaydedildi.

Son yıllarda YTB ile KDC ve Senegal'deki ilgili kurumlar arasında diaspora ve yükseköğretim alanlarındaki kurumsal iş birliğine yönelik protokollerin imzalandığı belirtilen açıklamada, diaspora çalışmaları, eğitim bursları, bilimsel ve akademik araştırma programları, dil öğrenimi ve kısa dönem eğitim programları konularında iş birlikleri ve ortak projelerin gerçekleştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Çok sayıda Afrikalı öğrenci Türkiye'de eğitim alıyor

YTB'nin Türkiye Bursları programında 2001'den bu yana KDC uyruklu 326, Senegal'den 190 ve Gine Bissau'dan 190 öğrenciye eğitim imkanı tanındığı belirtilen açıklamada, bu öğrencilerden 164'ünün eğitimleri tamamlayarak mezun oldukları kaydedildi.

Türkiye ve Afrika arasında medya alanında iş birliklerinin geliştirilmesi ve tecrübe paylaşımının sağlanması kapsamında yapılan çalışmalara değinilen açıklamada, bölgedeki medya kuruluşlarında çalışan 40 yaş altı personele Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, ilki 21 Ekim-12 Kasım 2019'da, ikincisi 24-31 Mayıs 2021'de TRT ve Anadolu Ajansı (AA) iş birliğinde çevrim içi yapılan programın ilkine 13 Afrika ülkesinden 20, ikicisine de 8 farklı Afrika ülkesinden 21 medya temsilcisinin iştirak ettiği aktarılarak, programlara KDC??????? ve Senegal'den gazeteciler ve medya mensuplarının da katıldığı ifade edildi.