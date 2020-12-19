YTB'den yurt dışındaki gençlere çevrimiçi İnsan Hakları Eğitim Programı
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YTB'den yurt dışındaki gençlere çevrimiçi İnsan Hakları Eğitim Programı

19.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:27
YTB'den yurt dışındaki gençlere çevrimiçi İnsan Hakları Eğitim Programı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında eğitimine devam eden üniversite öğrencileri için 21-23 Aralık 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak "İnsan Hakları Eğitim Programı" düzenleyecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında eğitimine devam eden üniversite öğrencileri için 21-23 Aralık 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak "İnsan Hakları Eğitim Programı" düzenleyecek.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için birçok alanda önemli çalışmalara imza atan YTB, üniversite eğitimlerine devam eden gençler için her yıl Türkiye'de veya Avrupa'nın farklı şehirlerinde eğitim programları düzenliyor. Pandemi sürecinde de çalışmalarına devam eden YTB, eğitimlerini online olarak sürdürüyor.

YTB, 2012 yılından bu yana yedisi Türkiye'de, beşi Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde olmak üzere 12 programla farklı ülkelerden 550'e yakın katılımcıya insan hakları ve uluslararası hukuk konularında eğitimler vererek Türk Diasporasını güçlendiriyor. Bu kapsamda, 2017 yılından itibaren yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi 3 ve 4'üncü sınıf lisans öğrencileri ile yüksek lisans öğrencilerine özel, insan hakları konulu tematik hukuk eğitimi programları düzenleniyor. Üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan insan hakları ve hukuk eğitiminin bu yılki programı ise 21-23 Aralık 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.

İslam karşıtlığı, ırkçılık, nefret söylemi konularına dikkat çekiliyor

Eğitim programlarında ise İslam karşıtlığı, ırkçılık, nefret söylemi, nefret suçları, eğitim, istihdam, toplumsal hayatta ayrımcılık, Kıbrıs meselesi ve Ermeni soykırım iddiaları konuları yer alıyor. Katılımcılar eğitimlerde uluslararası kuruluşların çalışma alanlarını ve insan hakları koruma mekanizmalarını da öğrenme imkanı elde ediyor. Programda insan hakları ve sivil savunuculuk alanında temel eğitimlerin yanı sıra, vizyon konuşmaları ve tecrübe paylaşımına yönelik söyleşiler de sunuluyor. Eğitimler, ilgili alanlarda çalımalar yürüten akademisyen, kamu kurumu temsilcileri ve uzman hukukçular tarafından veriliyor.

YTB tarafından bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen İnsan Hakları Eğitim Programı'na; ABD, İngiltere, Almanya, İsviçre, Avusturya, Fransa, Norveç, Belçika, Hollanda ve Kanada'da hukuk, iletişim bilimleri, psikoloji, siyaset bilimi, eğitim bilimleri, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, felsefe, filoloj, işletme ve diğer sosyal bilimler alanlarında eğitimine devam eden 30 yaş ve altı Türk vatandaşı ile mavi kart sahibi gençler katılacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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