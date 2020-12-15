YTB, yurt dışındaki çocukları bilim, sanat ve felsefeyle buluşturuyor
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YTB, yurt dışındaki çocukları bilim, sanat ve felsefeyle buluşturuyor

15.12.2020 14:50 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:55
YTB, yurt dışındaki çocukları bilim, sanat ve felsefeyle buluşturuyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan çocuk vatandaşları erken yaşta bilim, sanat, edebiyat ve felsefeyle buluşturmak amacıyla "YTB Çocuk Akademisi" programını hayata geçiriyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan çocuk vatandaşları erken yaşta bilim, sanat, edebiyat ve felsefeyle buluşturmak amacıyla "YTB Çocuk Akademisi" programını hayata geçiriyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) yurt dışında yaşayan farklı yaş gruplarındaki çocukların kişisel gelişimlerine katkı sunmak ve onları alanında uzman eğitmenler eşliğinde farklı disiplinlerde tanıştırmak için "YTB Çocuk Akademisi" programını hayata geçiriyor. Programla birlikte yurt dışında yaşayan çocuk vatandaşlar erken yaşta; bilim, sanat, edebiyat ve felsefe ile buluşacak. Uzun soluklu olarak tasarlanan programın ilk bölümü 21 Aralık 2020 tarihinde başlayıp 3 hafta sürecek. Üç haftalık programın her bir haftası ise birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirilecek. Katılımcılar üç haftalık programın tamamına veya istedikleri kura katılabilecek. Uygulanacak bütün programlar online olarak yapılacak.

Program 4-7, 7-10, 9-14 ve +14 olmak üzere 4 farklı yaş grubuna hitap edecek. Program kapsamında her bir yaş grubuna farklı farklı olmak üzere; astronomi, bilim, sanat, felsefe ve yazarlık alanlarında eğitimler verilecek. YTB Çocuk Akademisi programının kontenjanları sınırlı olup, program hakkında detaylı bilgi ve başvuru sistemine "cocukakademisi.ytb.gov.tr" adresi üzerinden erişilebilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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