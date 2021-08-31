Türkiye seyahatleri için "memleket yolu" mobil uygulaması geliştirildi
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Türkiye seyahatleri için "memleket yolu" mobil uygulaması geliştirildi

Türkiye seyahatleri için 'memleket yolu' mobil uygulaması geliştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışındaki vatandaşların Türkiye seyahatlerinin rahat, güvenli ve huzurlu geçmesi için "Memleket Yolu" mobil uygulamasını hayata geçirdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışındaki vatandaşların Türkiye seyahatlerinin rahat, güvenli ve huzurlu geçmesi için "Memleket Yolu" mobil uygulamasını hayata geçirdi.

Yurt dışında yaşayan Türkler için yurda dönüş yolunda birçok hizmet sunan YTB, Türkiye'ye karayolu ile yolculuk yapan vatandaşlar için "Memleket Yolu" mobil uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama bütün Android ve İOS cihazlarda hizmete sunuluyor. Vatandaşlar bu uygulama sayesinde; sınır kapılarındaki durumuna, kendilerini ilgilendiren önemli haberlere, ülke bilgilerine, güzergahları üzerindeki uğrak noktalara ve rota bilgilerine kolaylıkla ulaşıyor.

ROTA OLUŞTURMA, YER İMİ ÖZELLİĞİ VE CANLI SINIR KAPILARI TAKİBİ

Uygulama, "Hedef Şehir" girilerek vatandaşların bulundukları konumdan belirledikleri şehre gidebilecekleri en uygun rotayı gösteriyor. Ayrıca vatandaşlar belirlenen rota üzerindeki ülkelerin bilgilerine de ulaşıyor. Kullanıcılar "Yol Tarifi Başlat" butonu sayesinde önerilen rotayı harita uygulamalarına aktarabiliyor. Bunun yanında ise uygulamayı kullanan vatandaşlar rotaları üzerindeki; restoran, tarihi eser, otel gibi önemli uğrak noktalarını da görebiliyor. Bu noktalara yaklaşıldığında vatandaşlara anlık olarak bildirimler gidiyor. Uygulama sayesinde vatandaşlar sınır kapılarındaki hareketliliği de canlı olarak takip ediyor. Uygulamanın ana sayfasında bulunan Memleket Yolu WhatsApp hattından da sorularına cevap buluyor.

GÜNCEL BİLGİLERE ULAŞIM SAĞLANABİLİYOR

Ülke bilgileri bölümü sayesinde birçok ülke ile ilgili detaylı bilgi uygulamada yer alıyor. Vatandaşları ilgilendiren önemli haberler ve YTB faaliyetleri de güncel olarak uygulamada sunuluyor. Yola çıkmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar da uygulamada vatandaşların karşısına çıkıyor. YTB yine yurt dışında yaşayan minik vatandaşları da unutmadı ve onlar için "Yol Arkadaşım Türkçe" bölümünü uygulamaya ekledi. Bütün bunların yanında Kültür ve Turizm Bakanlığı altyapısı ile geliştirilmiş olan Kültür Portalı entegrasyonu da uygulamada hizmete sunuluyor. Vatandaşlar bu portalda Türkiye'deki kültürel miraslara erişebiliyor.

(Mustafa Cenik/İHA)

Türkiye seyahatleri için 'memleket yolu' mobil uygulaması geliştirildi
Türkiye seyahatleri için 'memleket yolu' mobil uygulaması geliştirildi
Türkiye seyahatleri için 'memleket yolu' mobil uygulaması geliştirildi
Türkiye seyahatleri için 'memleket yolu' mobil uygulaması geliştirildi
Türkiye seyahatleri için 'memleket yolu' mobil uygulaması geliştirildi
Türkiye seyahatleri için 'memleket yolu' mobil uygulaması geliştirildi
Türkiye seyahatleri için 'memleket yolu' mobil uygulaması geliştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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