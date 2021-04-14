YTB, yurt dışında yaşayan çocuklar için "Benim Bayramım" yarışması düzenliyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) yurt dışında yaşayan çocuklara yönelik düzenlediği, ramazan ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı konu alan "Benim Bayramım" yarışmasına başvurular 23 Nisan'a kadar sürecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) yurt dışında yaşayan çocuklara yönelik düzenlediği, ramazan ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı konu alan "Benim Bayramım" yarışmasına başvurular 23 Nisan'a kadar sürecek.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlığın Çocuk Akademisi Programı kapsamında kompozisyon, şiir, öykü, resim ve dijital resim kategorilerinde "Benim Bayramım" başlığıyla düzenlenecek yarışmaya, yurt dışında yaşayan 4-14 yaş arası Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahibi tüm çocuklar başvurabilecek.

Yarışmada, "Bayramlar senin için ne ifade ediyor, sana hangi duyguları yaşatıyor, sana neyi anımsatıyor, bulunduğun şehirde bu iki bayram çocukların hayatını nasıl etkiliyor?" sorularına farklı kategorilerde yanıt aranacak.

Buna göre, her kategoride başvuru sahipleri tarafından gönderilecek sadece bir çalışma değerlendirilecek ve yarışmada başarılı bulunan adaylar YTB Çocuk Akademisi hediye paketi ile ödüllendirilecek.

Yarışmaya katılmak isteyenler, programa ilişkin ayrıntılı bilgiye ulaşılabileceği "http://cocukakademisi.ytb.gov.tr/benimbayramim" adresinden 23 Nisan'a kadar başvuru yapabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya