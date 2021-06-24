YTB, yurt dışında liseyi yeni bitiren başarılı gençleri ödüllendirecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YTB, yurt dışında liseyi yeni bitiren başarılı gençleri ödüllendirecek

YTB, yurt dışında liseyi yeni bitiren başarılı gençleri ödüllendirecek
Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), yurt dışında eğitim hayatını sürdüren lise çağındaki başarılı gençleri ödüllendireceği bildirildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), yurt dışında eğitim hayatını sürdüren lise çağındaki başarılı gençleri ödüllendireceği bildirildi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamada, "Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Bursu" programı kapsamda, yurt dışında yaşayan lise çağındaki başarılı not ortalamasına sahip öğrencilere burs verileceği belirtildi.

Yurt dışında yaşayan genç vatandaşlar arasında lise öğrenimini başarıyla bitirme oranlarının her geçen gün artığı kaydedilen açıklamada, yurt dışındaki vatandaşların akademik, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerine katkı sunmak için çalışmalar yürüten YTB'nin, özellikle gençlerin başarılarını destekleyici çalışmalara imza attığı ifade edildi.

Bu kapsamda lise çağındaki başarılı öğrencileri ödüllendirmek için "Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Bursu" programını bu yıl da sürdürüleceği bilgisi paylaşıldı.

Buna göre, programa başvurular, eğitim alınan ülkelerdeki bitirme sınavlarına ve diploma notlarına bakılarak değerlendirilecek, ardından en başarılı not ortalamasına sahip bir öğrenciye tek seferlik burs verilecek.

Programa 15 Nisan 2020-15 Ağustos 2021 döneminde liseden mezun olan vatandaşlar ile mavi kart sahipleri, 15 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek.

Detaylı bilgilere ve başvuru şartlarına "https://www.ytb.gov.tr/yvburslari/" adresinden ulaşılabilecek, başvurular ise "https://basvuru.ytb.gov.tr/" adresinden çevrim içi alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Seda Sayan Selçuk Tekay Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
YTB, yurt dışında liseyi yeni bitiren başarılı gençleri ödüllendirecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 13:11:24. #1.16#

title