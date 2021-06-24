YTB, yurt dışında liseyi yeni bitiren başarılı gençleri ödüllendirecek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), yurt dışında eğitim hayatını sürdüren lise çağındaki başarılı gençleri ödüllendireceği bildirildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), yurt dışında eğitim hayatını sürdüren lise çağındaki başarılı gençleri ödüllendireceği bildirildi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamada, "Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Bursu" programı kapsamda, yurt dışında yaşayan lise çağındaki başarılı not ortalamasına sahip öğrencilere burs verileceği belirtildi.

Yurt dışında yaşayan genç vatandaşlar arasında lise öğrenimini başarıyla bitirme oranlarının her geçen gün artığı kaydedilen açıklamada, yurt dışındaki vatandaşların akademik, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerine katkı sunmak için çalışmalar yürüten YTB'nin, özellikle gençlerin başarılarını destekleyici çalışmalara imza attığı ifade edildi.

Bu kapsamda lise çağındaki başarılı öğrencileri ödüllendirmek için "Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Bursu" programını bu yıl da sürdürüleceği bilgisi paylaşıldı.

Buna göre, programa başvurular, eğitim alınan ülkelerdeki bitirme sınavlarına ve diploma notlarına bakılarak değerlendirilecek, ardından en başarılı not ortalamasına sahip bir öğrenciye tek seferlik burs verilecek.

Programa 15 Nisan 2020-15 Ağustos 2021 döneminde liseden mezun olan vatandaşlar ile mavi kart sahipleri, 15 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek.

Detaylı bilgilere ve başvuru şartlarına "https://www.ytb.gov.tr/yvburslari/" adresinden ulaşılabilecek, başvurular ise "https://basvuru.ytb.gov.tr/" adresinden çevrim içi alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz