YTB yurt dışında lisans, yüksek lisans ve doktora yapan başarılı gençlere burs verecek
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YTB yurt dışında lisans, yüksek lisans ve doktora yapan başarılı gençlere burs verecek

YTB yurt dışında lisans, yüksek lisans ve doktora yapan başarılı gençlere burs verecek
Anadolu Ajansı / Gülsüm İncekaya - Haberler | Güncel

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), yurt dışında lisans, yüksek lisans ve doktora yapan başarılı gençlere burs imkanı sağlanacağı bildirildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), yurt dışında lisans, yüksek lisans ve doktora yapan başarılı gençlere burs imkanı sağlanacağı bildirildi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamada, "Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursu" kapsamında dünyanın farklı ülkelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora yapan Türk öğrencilerin akademik başarılarını ödüllendirmek için burs verileceği belirtildi.

Yurt dışında yaşayan Türk diasporasına mensup öğrencilerin bulundukları ülkelerin kültür, akademi, siyaset ve sosyal hayatında aktif katılım sağlamaları ve gençlerin ideallerine kavuşmaları için birçok çalışma yürütüldüğü aktarıldı.

Bu kapsamında fen, mühendislik, sağlık, sosyal ve beşeri bilimler alanında lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun olan ya da başvurular tamamlanana kadar mezun olabilecek adaylara "Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursu" ödülünün verileceği bilgisi paylaşıldı.

Buna göre, burs programından yararlanacak adayların öncelikle eğitim aldıkları ülkelerin not sisteminde minimum yüzde 80 başarı sağlamaları gerekiyor.

Ayrıca programa katılmak isteyen mezun adayların mezuniyetinin üzerinden en fazla 1 yıl geçmiş olma şartı aranıyor.

Programa ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç'te yaşayan Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya Mavi Kart sahipleri başvurabiliyor.

Burs programına başvuracak Türk adaylardan yurt dışında sürekli veya kalıcı ikamet hakkına sahip olma şartı aranıyor.

"Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursu" programına son başvuru tarihi 15 Ağustos olarak belirtildi.

Detaylı bilgilere ve başvuru şartlarına "https://www.ytb.gov.tr/yvburslari/" adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Başvurular, "https://basvuru.ytb.gov.tr/" adresinden çevrim içi alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsüm İncekaya

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