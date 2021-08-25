YTB, yurt dışında hukuk okuyan Türk öğrencilere burs verecek
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YTB, yurt dışında hukuk okuyan Türk öğrencilere burs verecek

YTB, yurt dışında hukuk okuyan Türk öğrencilere burs verecek
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), yurt dışındaki hukuk fakültelerinde eğitim gören Türk öğrencilere yönelik hayata geçirdiği "Hukuk Alanında Uzmanlık Bursu" başvuruları başladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB), yurt dışındaki hukuk fakültelerinde eğitim gören Türk öğrencilere yönelik hayata geçirdiği "Hukuk Alanında Uzmanlık Bursu" başvuruları başladı.

YTB'den yapılan açıklamaya göre, yurt dışındaki Türk hukuk öğrencilerini desteklemek, yeni nesil hukukçuların Türk toplumunun hukuki konularına ilişkin farkındalıklarını artırmak ve uzmanlaşmalarını sağlamak amacıyla bu öğrencilere burs verecek.

Burs programına dahil edilen lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilerin, yaşadıkları ülkenin Türk toplumunun uluslararası hukuk, Avrupa Birliği hukuku, insan hakları hukuku, yabancılar hukuku ve idare hukuku alanındaki haklarına ilişkin araştırmalar, raporlar, makaleler, hukuki bilgilendirmeler gibi nitelikli çalışmalar yapması planlanıyor.

Ayrıca bursiyerlerin bireysel ve grup çalışmaları sonucunda sunumlar yapması beklenirken farklı ülkelerde hukuk eğitimi alan Türk gençlerinin de bir araya gelerek geniş bir ağ kurması hedefleniyor.

Burs programına orta öğretimini yurt dışında almış 1 Ocak 1991 ve sonrası doğanlar kabul edilecek.

Programa öncelikle Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda olmak üzere ABD, Avustralya, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç'te hukuk fakültesi lisanslarının 3. sınıfı ile üstü olan öğrenciler ile yüksek lisans ve doktora eğitimine devam edenler başvurabilecek.

Başvurular 31 Ekim 2021'e kadar "basvuru.ytb.gov.tr" adresinden alınacak. Program şartları ve detaylı bilgiler ise "www.ytb.gov.tr/hukukbursu" adresinde yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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