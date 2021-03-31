YTB ve AA iş birliğinde düzenlenen "Rohingya Online Medya Eğitim Programı" sona erdi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Anadolu Ajansı (AA) iş birliğinde düzenlenen "Rohingya Online Medya Eğitim Programı" tamamlandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Anadolu Ajansı (AA) iş birliğinde düzenlenen "Rohingya Online Medya Eğitim Programı" tamamlandı.

YTB tarafından desteklenen "Rohingya Online Medya Eğitim Programı", AA iş birliğinde çeşitli ülkelerden Rohingya diasporasına mensup yaklaşık 30 katılımcı ile 29-31 Mart'ta video konferans yoluyla düzenlendi.

İngilizce olarak gerçekleştirilen ve 3 gün süren programda, AA'nın deneyimli kadroları tarafından "Multimedya ve İnternet Gazeteciliği", "Yeni Medya ve Sosyal Medya Uygulamaları" ve "Diaspora Haberciliği" eğitimleri verildi.

Programa ilişkin bir açıklama yapan AA Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı mazlum ve mağdur toplumların sesini 13 dilde yayınladığı haberleriyle duyurduğu gibi bu toplumların genç gazetecilerine Haber Akademisi aracılığıyla eğitimler düzenleyerek yerel medya kapasitelerinin gelişmesine de katkıda bulunuyor. Bu açıdan Rohingyalı medya mensuplarına yönelik düzenlediğimiz eğitim programı bizim için çok önemli idi. Bu eğitimlere sürdürülebilirlik kazandırarak Rohingya toplumunda yerel medya kapasitesini geliştirmek istiyoruz. AA-YTB iş birliği modeli ile gerçekleştirdiğimiz bu eğitimler sayesinde dost ve akraba toplulukların sesini dünya kamuoyu, daha gür ve daha doğru işitecektir diye inanıyorum."

Programa yönelik bir değerlendirmede bulunan YTB Asya Pasifik Koordinatörü Ebubekir Kadri Bişkinler ise Rohingya toplumunun kültürlerini, sanatlarını ve yaşadıkları sorunları dünya kamuoyunda daha etkin anlatmaları için YTB'nin 2019 yılından beri medya alanında kapasite eğitimleri verdiğini söyledi.

Bişkinler, YTB ile Anadolu Ajansı iş birliğinde 29 Mart'ta başlayan ve 31 Mart'ta sona eren "Rohingya Online Medya Eğitim Programı"na, Rohingya Diasporasının yaşadığı ülkelerden (Almanya, Avustralya, İsviçre, Malezya, Bangladeş, ABD, Kanada, İsveç, Tayland ve Suudi Arabistan) 600 kişinin başvuru yaptığını ve programa 48 kişinin kabul edildiğini ifade etti.

Bu programlara ek olarak Asya Pasifik bölgesindeki ülkelerde ve bu ülkelerin diasporalarında yaşayan gençlere yönelik Gelecek Nesil Akademisi adlı liderlik programını düzenlediklerini aktaran Bişkinler, "Adı geçen programa da bugüne kadar Rohingya Diasporasından 25 genç katılım sağladı. Başkanlığımız, verdiği desteklerle Rohingya toplumunun başta ülkemiz olmak üzere diğer ülkeler ve kardeş topluluklar ile olan ilişkilerini geliştirmelerini amaçlıyor." diye konuştu.

Türkiye Bursları programı kapsamında YTB'nin Rohingya gençlerini Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde Rohingya için önem arz eden bölümlerde burslu okuttuğuna dikkati çeken Bişkinler, gelecekte YTB'nin Rohingya toplumunun gelişimi için başta medya olmak üzere kültürel ve sosyal alanlarda vereceği desteklere devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan