YTB ve AA iş birliğinde "Asya Pasifik Online Medya Akademisi" programı sona erdi
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YTB ve AA iş birliğinde "Asya Pasifik Online Medya Akademisi" programı sona erdi

Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel
YTB ve AA iş birliğinde 'Asya Pasifik Online Medya Akademisi' programı sona erdi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Anadolu Ajansı (AA) iş birliğinde düzenlenen "Asya Pasifik Online Medya Akademisi" programı tamamlandı.

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Anadolu Ajansı (AA) iş birliğinde düzenlenen "Asya Pasifik Online Medya Akademisi" programı tamamlandı.

Çeşitli ülkelerden medya temsilcileri katılımcıları, AA'nın deneyimli kadrosunca, 23-25 Mart'ta "Haber Yazım Teknikleri", "Yeni Medya ve Sosyal Medya Uygulamaları" ve "Özel Haber" gibi başlıklarda eğitim gördü.

Bu yılki eğitimde 33 katılımcı, çevrim içi ve Türkçe dilinde eğitim aldı.

AA Haber Akademisi ve YTB iş birliğinde geçen yıl Asya Pasifik bölgesine dahil olan ülkelere yönelik çevrim içi eğitim programı düzenlenmişti. İngilizce yapılan iki farklı eğitime 60 kişi kabul edilmişti.

Rohingya Online Medya Eğitim Programı

Öte yandan, YTB tarafından desteklenen "Rohingya Online Medya Eğitim Programı", AA iş birliğinde video konferans yöntemiyle 29-31 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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