YTB, Türkiye mezunları ve uluslararası öğrencilere yönelik eğitim ve mali destek programlarını hayata geçirdi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), eğitimini Türkiye'de alıp ülkesine dönen veya halen Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sunmak ve çalışmalarını desteklemek için eğitim ve mali destek programlarını hayata geçirdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), eğitimini Türkiye'de alıp ülkesine dönen veya halen Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sunmak ve çalışmalarını desteklemek için eğitim ve mali destek programlarını hayata geçirdi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020 yılı içerisinde hayata geçirilen programlarla Türkiye'de eğitim almış ve halen alan uluslararası öğrencilerin başarılı projelerinin desteklenmesi, salgın döneminde akademik, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sunulması için çeşitli destek programları gerçekleştirildi.

Destek programlarıyla Türkiye'den mezun olanların kurduğu dernekler için 54 proje hayata geçirilirken mezunların iş dünyasıyla buluşması, dil becerilerinin geliştirilmesi ve Türk kültürüyle bağlarının güçlendirilmesi için etkinlikler düzenlendi.

Eğitim ve iş alanında üstün başarı elde edenler için Türkiye Mezunları Ödülleri de düzenlenirken Türkiye'yle ikili ticari ilişkilere katkı sağlayan yabancı şirketlerde yönetici konumundaki Türkiye mezunları, Türk iş insanlarıyla çevrim içi ortamda bir araya getirilerek salgın sonrası küresel ekonomi değerlendirmeleri yapıldı.

Türkiye'de üniversite son sınıfta okuyan öğrenciler için de eski mezunlarla ilişkilerini kuvvetlendirmeye yönelik projeler hayata geçirilirken profesyonel hayata atılan Türkiye mezunlarının Türk dış ticaretine katkısını ele alan "Türkiye Mezunu İş İnsanlarının Türk Dış Ticaret Hacmine Katkısı" isimli bir de rapor hazırlandı.

YTB, Türkiye'deki liselerde okuyan öğrencilere yönelik Türk üniversitelerini tanıtım görevini de üstlenirken üniversite mezunu uluslararası öğrencilerin istihdamına yönelik bir anket de hazırlandı. Ankette, Türkiye mezunlarının yüzde 72'sinin mezuniyetten sonra ilk 6 ay içinde iş buldukları belirtilirken, yüzde 93'ünün Türk şirketleriyle ticari faaliyet yürütmeye olumlu baktığı bilgisi paylaşıldı.

Salgın sürecinde yapılan çalışmaların arasında makale, proje ve rapor yarışmaları da yer aldı.

"Pandemi sonrası dünya" başlıklı yarışmaya uluslararası öğrenciler tarafından yüzlerce eser takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya