YTB Türkiye Bursları'ndan orman yangınlarında etkilenen bölgelere fidan bağışı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan yangınlardan dolayı tahrip olan ormanları canlandırmak için kampanya başlattı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan yangınlardan dolayı tahrip olan ormanları canlandırmak için kampanya başlattı. YTB, orman yangınlarından etkilenen bölgelere 2021 yılında burslandırdığı uluslararası öğrenciler için 5 bin fidan bağışlıyor.

Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) da bu zor günlerde yangında zarar görüp tahrip olan bölgelere bir nebze nefes oluyor. YTB, tüm dünyadan uluslararası öğrencilere Türkiye'de yükseköğrenim imkanı sunan Türkiye Bursları programı kapsamında ülkemizin dört bir yanındaki üniversitelerde eğitim alan uluslararası öğrencilerle birlikte Yeşil Vatan'ımıza, ormanlarımıza sahip çıkıyor. Başkanlık, yangından etkilenen bölgelere 2021 yılında burslandırdığı öğrencileri için 5.000 fidan bağışında bulunuyor.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin birçok noktasında yaşanan orman yangınlarının acısını bir nebze olsa dindirmek için uluslararası öğrencilerle birlikte Yeşil Vatan'ımıza, ormanlarımıza sahip çıktıklarını belirtti. Yangınlardan etkilenen bölgelere nefes olmak için fidan bağışında bulunacaklarını bildiren Eren, başkanlığın Türkiye Bursları kapsamında 2021 yılında burslandırılan öğrenciler için 5.000 fidan bağışı gerçekleştireceğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı