YTB Türkiye Bursları'ndan orman yangınlarında etkilenen bölgelere fidan bağışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YTB Türkiye Bursları'ndan orman yangınlarında etkilenen bölgelere fidan bağışı

YTB Türkiye Bursları'ndan orman yangınlarında etkilenen bölgelere fidan bağışı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan yangınlardan dolayı tahrip olan ormanları canlandırmak için kampanya başlattı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan yangınlardan dolayı tahrip olan ormanları canlandırmak için kampanya başlattı. YTB, orman yangınlarından etkilenen bölgelere 2021 yılında burslandırdığı uluslararası öğrenciler için 5 bin fidan bağışlıyor.

Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) da bu zor günlerde yangında zarar görüp tahrip olan bölgelere bir nebze nefes oluyor. YTB, tüm dünyadan uluslararası öğrencilere Türkiye'de yükseköğrenim imkanı sunan Türkiye Bursları programı kapsamında ülkemizin dört bir yanındaki üniversitelerde eğitim alan uluslararası öğrencilerle birlikte Yeşil Vatan'ımıza, ormanlarımıza sahip çıkıyor. Başkanlık, yangından etkilenen bölgelere 2021 yılında burslandırdığı öğrencileri için 5.000 fidan bağışında bulunuyor.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin birçok noktasında yaşanan orman yangınlarının acısını bir nebze olsa dindirmek için uluslararası öğrencilerle birlikte Yeşil Vatan'ımıza, ormanlarımıza sahip çıktıklarını belirtti. Yangınlardan etkilenen bölgelere nefes olmak için fidan bağışında bulunacaklarını bildiren Eren, başkanlığın Türkiye Bursları kapsamında 2021 yılında burslandırılan öğrenciler için 5.000 fidan bağışı gerçekleştireceğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber! Erdoğan, Putin'e Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için Rusya'nın 5 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter daha tahsis etmesi...
Son dakika haber! Erdoğan, Putin'e Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek için Rusya'nın 5 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter daha tahsis etmesi...
Rusya Devlet Başkanı Putin de orman yangınları nedeniyle Türkiye'ye 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.
Rusya Devlet Başkanı Putin de orman yangınları nedeniyle Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemede bulunmak için Antalya'ya gitti
Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemede bulunmak için Antalya'ya gitti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Haydar Aliyev Mustafa Sarıgül Ömer Halisdemir
Magazin Gülşen Ece Erken Müge Anlı Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Fatih Terim Rachid Ghezzal Ceyhun Gülselam Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
YTB Türkiye Bursları'ndan orman yangınlarında etkilenen bölgelere fidan bağışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 14:55:08. #1.16#

title