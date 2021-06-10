YTB Türkçe Ödülleri, vefatının 700. yılı dolayısıyla "Yunus Emre Özel" ismiyle düzenlenecek
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YTB Türkçe Ödülleri, vefatının 700. yılı dolayısıyla "Yunus Emre Özel" ismiyle düzenlenecek

YTB Türkçe Ödülleri, vefatının 700. yılı dolayısıyla 'Yunus Emre Özel' ismiyle düzenlenecek
Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya - Haberler | Güncel

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), bu yıl Türkçe Ödülleri'ni, vefatının 700. yılı dolayısıyla "Yunus Emre Özel" ismiyle düzenleyeceğini açıkladı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), bu yıl Türkçe Ödülleri'ni, vefatının 700. yılı dolayısıyla "Yunus Emre Özel" ismiyle düzenleyeceğini açıkladı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamada, "YTB Türkçe Ödülleri Yunus Emre Özel" yarışmasının öykü, şiir, deneme ve kitap desteği olmak üzere 4 ayrı kategori altında düzenleneceği ve her kategori için ayrı bir seçici kurul oluşturulacağı belirtildi.

Açıklamada, seçici kurulun esas alacağı değerlendirme kriterlerinin arasında, Türkçenin doğru ve etkili kullanımı, dil bilgisi ve imla kurallarına uygunluk, başvuru yapılan kategorinin şekli ve teknik özelliklerine asgari düzeyde uygunluk, özgünlük ile üslup olacağı kaydedildi.

Yarışmada yer alacak eserin, Türk Diaspora edebiyatının üretimini artırması, zenginleştirmesi ve bu türe yönelik yeni açılımlar kazandırmasının da değerlendirme açısından önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, öykü, şiir ve deneme kategorisinde dereceye giren adaylara, birincilik ödülü olarak 20 bin lira, ikincilik ödülü olarak 15 bin lira, üçüncülük ödülü olarak ise 10 bin lira verileceği ifade edildi.

YTB'nin tüm bunların yanında seçilen bir esere 10 bin lira Yunus Emre Özel ödülü verebileceği, kitap desteği kategorisinde ise ilk 5'e giren eser sahiplerine telif ve basım desteği olarak 20 bin liraya kadar destek sağlanacağı belirtilen açıklamada, tüm kategorilerde ilk 10'a giren yarışmacılara YTB Türk Edebiyatı Kitap Seti hediye edileceği ve YTB Yazarlık Akademisi Programı'na ücretsiz olarak katılma imkanı sunulacağı aktarıldı.

Açıklamada, Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla "YTB Türkçe Ödülleri Yunus Emre Özel" ismiyle düzenlenecek yarışmanın başvurularının 30 Haziran 2021'de sona ereceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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