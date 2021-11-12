YTB, Türk Konseyi üye ülkelerine yönelik projeleri hayata geçirdi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Konseyi üye ülkelerle iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak değerlerin yeniden inşası amacıyla onlarca projenin hayata geçirildiğini bildirdi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamada, YTB'nin, 2011 yılından bu yana Türk Konseyi üye ülkeleri olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a yönelik eğitim, gençlik, ulaşım, sağlık, ekonomi, adalet, akademi ve kültürel alanlarda 60 faaliyet ve proje desteğiyle birlikte tüm ülkelerin yer aldığı toplam 45 ortak proje gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, YTB'nin, Türk Konseyi üye ülkelerle iş birliğinin geliştirilmesi ve ortak değerlerin yeniden inşası adına ekonomi, enerji, ulaşım, yargı, sağlık, eğitim, kültür, gençlik ve diaspora gibi alanlarda önemli projeler hayata geçirdiği ifade edildi.

Türk Konseyi üye ülkelerden öğrencilere burs

Açıklamada, YTB tarafından yürütülen Türkiye Bursları programı kapsamında Azerbaycan'dan 5 bin 951 kişinin burs hizmeti aldığı, halihazırda ise 478 öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğü belirtildi.

Aynı şekilde Kazakistan'dan 5 bin 586, Kırgızistan'dan 4 bin 620 ve Özbekistan'dan da 2 bin 518 kişiye burs verildiği aktarılan açıklamada, halihazırda Türkiye'de 508 Kazakistanlı, 246 Kırgızistanlı ve 220 Özbekistanlı öğrencinin eğitimlerine devam ettiği bildirildi.

Toplamda üye ülkelerden 75 bin 354 burs başvurusu alınırken bunlardan başarılı 18 bin 675 öğrenciye burs verildiği kaydedilen açıklamada, süreç içinde 12 bin 893 kişinin mezun olduğu, 1452 öğrencinin eğitimlerine devam ettiğinin altı çizildi.

Türkiye'deki eğitimleri tamamlanarak ülkelerine dönen öğrencilerin yalnız bırakılmadığı, "Türkiye Mezunları" çalışmalarıyla onlarca projenin hayata geçirildiği bildirilen açıklamada, çalışmalar çerçevesinde 2018'de Bakü'de Türkiye Mezunları buluşması düzenlendiği, 2017'de Nur-Sultan ve Almatı Nevruz Buluşmaları kapsamında Kazakistan'da, 2018'de Kırgızistanlı mezunların Bakü'de ve 2019'da Özbekistanlı mezunların Taşkent'te buluşmalarının sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, YTB desteğiyle diaspora alanında da çalışmalar yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda yapılan iş birliklerine yer verilen açıklamada, 2018 yılında Ankara'da imzalanan Azerbaycan ile Diaspora Alanında İş birliği Mutabakat Zaptı, aynı yıl Kazakistan ile Otandastar Vakfı Kapasite Geliştirme Programı ve Türkiye-Kazakistan Arasında Diaspora Politikaları Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptına değinildi.

Genç ve çocukların gelişimi için projeler

Açıklamada, YTB'nin, Türk Konseyi üye ülkelerine yönelik önemli faaliyetler arasında Hocalı katliamını unutturmamak ve gelecek kuşaklara aktarmak için "Hocalı Katliamı Anma Yürüyüşü ve 1915 Olaylarını Anlamak ve 1992 Hocalı Soykırımı Çevrim İçi Konferans programları"nın icra edildiği, "Azerbaycan Düşünce Tarihi Projesi"nin hayata geçirildiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, Kazakistan'a yönelik ise "Uygur Toplumu Somut Olmayan Kültürel Miras Çalışması: Almatı Örneği", Kırgızistan'a yönelik yapılan faaliyetler kapsamında ise "Göçebe Oyunları" ve Özbekistan'a yönelik de "Doğumunun 125. Yılında Abdullah Kadiri Sempozyumu" çalışmaları faaliyetlere örnek gösterildi.

AA / Emre Karaca - Son Dakika Haberleri

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